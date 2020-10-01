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قرار رسمي بسحب دواء خطير من الصيدليات

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دواء
 
الخميس، 01-10-2020 03:38 م محمد فضل
أعلنت هيئة الدواء، أنها قامت بضبط وتحريز مستحضر "بون كيدي" نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ولكون مصدر إنتاجه مجهولا.
وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر بون كيدي كريم بكافة أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
ومن جانبه أكد الدكتور، علي الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، أن سحب مستحضر "بون كيدي كريم" بكافة أشكاله الصيدلية جاء بناء على الإفادة المقدمة من المصنع المذكور في إخطار التسجيل بهيئة الدواء ، والذي نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.
 

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