قرار رسمي بإيقاف نجم الزمالك وسط تكتم على ما حدث

الأحد، 04-04-2021
11:53 ص
المصريون
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول لنادي الزمالك
، بقيادة
الفرنسي باتريس كارتيرون
، إيقاف امام عاشور
لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب
بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر أمس.
ولم يعلن الزمالك
حجم السلوك الذي بدر من اللاعب الشاب خلال
تواجد الفريق بالجزائر.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد وصلت إلى
القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي
أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال
إفريقيا.
ورفع الزمالك
رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل
المركز الثالث بمجموعته.