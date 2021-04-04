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قرار رسمي بإيقاف نجم الزمالك وسط تكتم على ما حدث

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إمام عاشور
 
الأحد، 04-04-2021 11:53 ص المصريون

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إيقاف امام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر أمس.
ولم يعلن الزمالك حجم السلوك الذي بدر من اللاعب الشاب خلال تواجد الفريق بالجزائر.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته.
 

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