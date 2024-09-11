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قرار رسمي بإنهاء خدمات آلاف المصرين في الكويت وترحيلهم لهذا السبب

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الأربعاء، 11-09-2024 02:58 م

 

أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان تعليمات عاجلة بإنهاء خدمات جميع الوافدين بما في ذلك المصريين الذين يحملون شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية.

 وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة “تكويت الوظائف” التي تهدف إلى تعزيز الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين، وأوضحت المشعان أن هذا القرار يشمل الوافدين في مجالات القانون والهندسة والمحاسبة، وجميع التخصصات الإدارية لمن يحملون شهادة بكالوريوس.
وقد تسبب هذا التوجيه المفاجئ في صدمة كبيرة لدى المجتمع المصري المقيم في الكويت حيث يعتبر المصريون من أكبر الجاليات في البلاد.

تضمن التوجيه الموجه إلى مديرعام البلدية سعود الدبوس ضرورة إنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على تخصصات في القانون والهندسة والمحاسبة، وكذلك جميع التخصصات الإدارية لمن يحملون شهادة بكالوريوس من العاملين في الجهاز التنفيذي، مع ضرورة تزويد الوزيرة نسخة من القرار خلال ثلاثة أيام عمل، كما تضمّن التوجيه الصادر اليوم الاثنين إعداد قرار وزاري لإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال ثلاثة أيام عمل”.

 

بينت القرارات الأخيرة أنه سيتم الانتهاء من جميع خدمات الأشخاص الحاملين للشهادات في تخصص الهندسة خلال حوالي 3 أيام من إعلان القرار، كما أشارت إلى أنه سيتم تنفيذ القرار في حال وجود كوادر وطنية قادرة على أداء جميع التخصصات المطلوبة بالكويت.

 

أكدت وزيرة الأشغال العامة وشئون البلدية الدكتورة نورة المشعان أن قرار ترحيل المصريين المغتربين وباقي الجنسيات من الكويت جاء بهدف توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب والفتيات الطموحات وأن الدولة تسعى لدعمهم في شغل المناصب المهمة في البلاد.

 

 

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