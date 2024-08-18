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قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن مخرج كليب "سيب إيدي" لهذا السبب

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الأحد، 18-08-2024 10:51 ص

 

أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بسحب الجنسية المصرية من المخرج وائل صديقي، على خلفية حصوله على جنسية أجنبية.

ونص القرار رقم 44 لسنة 2024 الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، من مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية من دون الحصول على إذن سابق.

وكانت نيابة العجوزة، أحالت في وقت سابق، الموديل التي ظهرت بكليب "سيب إيدي" رضا الفولي، ومخرج الكليب وائل الصديقي للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكان وائل الصديقي هو مخرج كليب "سيب إيدي" الذي أثار حالة كبيرة من الجدل وقت عرضه عام 2015، لاحتوائه على مشاهد فاضحة، وكلمات وإيحاءات خادشة للحياء، ما اعتبره الكثيرون بمثابة كليب يسيء لسمعة مصر الفنية.

وقضت محكمة جنح العجوزة بحبس المتهمة "رضا الفولي" بطلة كليب "سيب إيدي" ووائل صديقي مخرج الكليب سنة مع الشغل.

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