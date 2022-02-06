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قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن الجاسوس لصالح إسرائيل محمد العطار

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الجاسوس محمد العطار
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الأحد، 06-02-2022 11:53 ص

أمر رئيس الوزراء مصطفى المدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد العطار بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5، الصادر في 3 فبراير 2022، قرار مدبولي رقم 14 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا، قد قضت في عام 2007، بالسجن لمدة 15 عاما على العطار بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهو مصري الأصل حاصل على الجنسية الكندية.
واتهم العطار بأنه حصل على 56 ألف دولار للتجسس عن الأقباط المصريين في الخارج خلال تواجده في تركيا وكندا، حسبما ذكرت مصادر قضائية وقت نظر تلك القضية.
وعاد العطار إلى كندا عقب قضاء كامل فترة عقوبته المحكوم عليه بها خلال شهر يناير 2022.
وجاء في المادة الأولى للقرار موافقة رئيس الوزراء المصري على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام غنيمي العطار، من مواليد الجيزة عام 1976، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءا على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
 

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