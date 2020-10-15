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قرار جمهوري بتعيين وكيلًا جديدًا للأزهر

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السيسي
 
الخميس، 15-10-2020 08:49 م محمد فضل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين وكيل جديد للأزهر الشريف، بناء على طلب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وتضمن القرار تعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، أمين عام هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، وكيلا للأزهر الشريف لمدة عام، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر السابق، ‏رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏
وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.‏
 

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