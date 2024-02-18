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قرار جديد من قاضي المعارضات بشأن سوزي الأردنية

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سوزي الأردنية ووالدها
الأحد، 18-02-2024 10:12 ص

قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل "التيك توكر" سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك".

فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

ونسبت النيابة للمتهمة خدش الحياء العام، والتعدي على قيم الأسرة، وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة الأولى.

"اه في الشارع اللي وراه" عبارة خارجة تصدرت معها البلوجر سوزي الأردنية محركات البحث خلال الساعات الماضية لتتحول إلى "ترند".

سوزي الأردنية أطلت بفيديو صادم -يحمل ألفاظًا خادشة للحياء والذوق العام- على متابعيها بمنصات السوشيال ميديا لينتشر كالنار في الهشيم مفجرًا غصب الكثيرين.

محامون قدموا بلاغات ضد البلوجر سوزي الأردنية حظيت بتحرك أمني عاجل. مأمورية من مباحث الآداب ألقت القبض عليها بمنطقة الساحل شمال العاصمة واصطحبتها للقسم للتحقيق.

البلوجر سوزي الأردنية صاحبة الـ18 ربيعًا تواجه اتهامات بنشر فيديوهات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

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