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قرار جديد من النائب العام بحق خمسة متهمين في قضية«بسنت خالد»

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الأربعاء، 19-01-2022 09:21 ص

أمر النائب العام بإحالة خمسة متهمين لمحكمة الجنايات في قضية انتحار بسنت خالد بكفر الزيات بالغربية.
وقرر النائب العام إحالة خمسة متهمين موقوفين لمحكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر وذلك عبر استغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد.
وكانت النيابة قد أعلنت في 25 ديسمبر الماضي أنها تلقت بلاغا من والد الضحية بسنت خالد شلبي، يفيد بأنها تناولت قرصا بغاية الانتحار، متأثرة بنشر صور منافية للأخلاق لها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي محل إقامتها بكفر الزيات. وفي اليوم التالي، تم الإبلاغ عن حصول الوفاة.
ولدى سؤال النيابة العامة عن ملابسات الواقعة، أجاب والد الضحية، أن “اثنين اخترقا هاتف ابنته واستحصلا منه على صور شخصية لها، وقاما بتركيبها على جسد فتاة عارية ونشرها بسبب رفضها ممارسة الجنس معهما”.
 

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