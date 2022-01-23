الأحد 23 يناير 2022
توقيت مصر 18:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلاق منى زكي يتصدر الترند بعد مشاهدها الجريئة بخلع ملابسها الداخلية

بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي.. نادية الكامل:« ما كانش له لازمة»

جابر القرموطي: «اضطريت أبيع بعض ممتلكاتي كي أعيش»

صورة نادرة.. عبدالحليم حافظ يُعاين قبره قبل موته ودفنه فيه

مأساة في الهرم.. ذهبوا لتشييع جثمانه فعادوا جثثًا

شاهد.. بكاء «السيسي» تأثرًا في احتفالية عيد الشرطة

صدمة.. مسيرات في غزة تهاجم السعودية وترفع صور «الحوثي» و«سليماني»

فيديو «دعارة» يهز السعودية وقرار عاجل من النائب العام

ضبط قاض سعودي سابق أقام علاقات غير أخلاقية مع نساء

«صلاح ليس موهوبًا».. هل أطاحت بـ«أفشة» من المنتخب؟

ADS
 

قرار جديد من المحكمة في قضية رشوان توفيق وابنته

image
رشوان توفيق
Native
Teads
الأحد، 23-01-2022 10:02 ص

قررت محكمة جنوب القاهرة حجز الدعوى المقامة من قبل الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، للحكم في جلسة 29 يناير الجاري.
وكانت المحكمة  أجلت في وقت سابق أيضاً دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 24 يناير الجاري للاطلاع، والتي بشأن بطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في محافظة جنوب سيناء.
وكانت آية رشوان قد أقامت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، أولها دعوى قضائية تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.
وكان الفنان رشوان توفيق ظهر مؤخراً في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وبكى خلال الحلقة بسبب أزمته مع ابنته "آية"، قائلًا: "فيه قضايا محبش أتكلم عنها، عشان أنا واثق إني إديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون".
وأشار إلى أن حياته مليئة بالتجارب القاسية، لكن خلافاته مع ابنته التي وصلت إلى ساحات المحاكم هي الأقسى، وأضاف: "مقصرتش مع حد من عيالي، وبعد عمري ده كله لا أملك إلا تليفوني المحمول، وفي البيت بقعد أكلم نفسي.. أنا المقتول الحي وسايبها لربنا والقضاء وأثق في أن كل من خطط ضدي سيرد الله كيده في نحره".
وخلال الحلقة ردت عليه إحدى بناته قائلة: "كتب لنا كل حاجة وهو عايش، ووزع قرشه من زمان".
 

إقرأ ايضا

61eb85774c59b73ab31116c2

طلاق منى زكي يتصدر الترند بعد مشاهدها الجريئة بخلع ملابسها الداخلية

2021_11_28_22_17_39_553

بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي.. نادية الكامل:« ما كانش له لازمة»

image

جابر القرموطي: «اضطريت أبيع بعض ممتلكاتي كي أعيش»

أخبار متعلقة

images

لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لـ عمرو أديب

19_2021-637592171519934093-993

كورونا.. تدهور صحة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة ونقله للمستشفى

202112030333573357

بعد واقعة التحرش.. مفيد فوزي يهاجم عمرو دياب بشدة

الفنان-سمير-غانم-1641384931

مصدر مقرب من عائلة سمير غانم يكشف حقيقة زوجته الثانية

image

أول قرار من المحكمة في قضية كريم الهواري

Capture

أول ظهور بعد الاعتزال.. فنان شهير يؤم المصلين في المسجد