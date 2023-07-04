قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب



أجلت الدائرة الجنائية ب المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 18 يوليو.

جاء قرار التأجيل؛ للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية.





وتقدم عثمان ببلاغين للنائب العام بتواريخ 7 و9 سبتمبر 2022، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب ، يتهم فيهما مرتضى منصور بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وأوضح عثمان في البلاغين أن الجريمة ارتكبت في مداخلتين بتاريخ 22 أغسطس 2022، الأولى ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية ببرنامج "البلدوزر" على قناة الشمس، وتلفظ مرتضى خلالهما بعبارات ضد المجني عليهما يُعاقب عليها قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.





ويحاكم مرتضى منصور يحاكم حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب ، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل. أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس.