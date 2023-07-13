الخميس 13 يوليه 2023
توقيت مصر 16:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تأييد حبسه عامًا.. القبض على إسلام جابر وترحيله لقسم شرطة الهرم

خالها عاشرها ثم قتلها بمساعدة جدتها وخالتها .. تفاصيل جريمة منوف الصادمة

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وفي البنوك رسميًا

"برافو إنك نشرتي صورة أبوكي".. أمل رزق تدافع عن ابنة إيمان البحر درويش

مفاجأة.. مرتضى منصور مدعو لحضور القمة بصفته رئيسًا للزمالك

الموت يفجع لاعب الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة

أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن سلمى الشيمي

فيديو رقص مخل لقيادي شيعي في الحشد الشعبي مع فتاة شقراء يثير غضب الإيرانيين

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف نجم آخر من الزمالك

قرار جديد من المحكمة بشأن سلمى الشيمي

_تنزيل (4)
سلمى الشيمي
الخميس، 13-07-2023 09:02 ص

 


قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تحديد جلسة 13 يوليو 2023 لمحاكمة البلوجر سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري .


وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد أصدرت قرارا في الـ18 من شهر أبريل الماضي، يقضى بمعاقبة عارضة الأزياء المعروفة، البلوغر سلمى الشيمي، بعامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو تحض على الرذيلة كونها تحتوي على عدد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب والقيم المجتمعية. حسب "القاهرة 24".

وقررت محكمة الجنح الاقتصادية بمجمع محاكم منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوغر سلمى الشيمي، فضلا عن إلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة، تتنافى مع قيم المجتمع المصري، كما قررت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في الدعوى

إقرأ ايضا

16661253138694202307120446514651

بعد تأييد حبسه عامًا.. القبض على إسلام جابر وترحيله لقسم شرطة الهرم

2023_2_2_12_9_49_575

خالها عاشرها ثم قتلها بمساعدة جدتها وخالتها .. تفاصيل جريمة منوف الصادمة

2023_7_11_23_55_6_946

"برافو إنك نشرتي صورة أبوكي".. أمل رزق تدافع عن ابنة إيمان البحر درويش