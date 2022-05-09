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قرار جديد من المحكمة بشأن دعاء سهيل

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دعاء سهيل
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الإثنين، 09-05-2022 03:38 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس تجديد حبس المتهمة دعاء سهيل خبيرة التخسيس 15 يومًا، على ذمة التحقيقات لاتهامها بترويج أدوية مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة.
وأشارت التحقيقات أن تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، كشفت نشاط خبيرة التخسيس دعاء سهيل، لترويجها منتجات مجهولة المصدر، وطرح وبيع أدوية ووصفات طبية ادعت أنها تقضي على السمنة، وذلك دون تصريح من وزارة الصحة.
وكشفت التحريات أن المتهمة، ادعت أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، لمقاومة أضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة، من خلال أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة.
واوضحت التحريات، بأن خبيرة التغذية دعاء سهيل أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، كما أوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا.


 

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