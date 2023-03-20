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قرار جديد من القضاء في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

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مرتضى منصور
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الإثنين، 20-03-2023 10:13 ص

 

قضت محكمة جنح العجوزة، بعدم الاختصاص في دعويين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

 

وقضت المحكمة أيضًا بإحالة الدعويين إلى النيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية.

يذكر أن مرتضي يقضي عقوبة الحبس لمدة شهر، بعدما قضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضده بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

 

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة

 

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