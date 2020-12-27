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قرار جديد في واقعة اغتصاب موثقة بـ"الفيديو" هزت الخليج

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 27-12-2020 03:34 م الطيب حسين
شهدت الإمارات اليوم الأحد، صدور قرار جديد من النائب العام حمد سيف الشامسي، بشأن واقعة اغتصاب جماعي لفتاة أحدثت دويًا هائلًا.

ووجه النائب العام بعدم تداول أخبار تتعلق بالقضية المعروفة بـ"واقعة الاغتصاب" في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي مراعاة لظروف المجني عليها.

وكشف أن النيابة العامة أتمت تحقيقاتها ما أظهر جوانب الحقيقة في القضية التي أثارت الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو تعلق بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشامسي أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطا على ذمة التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء أدلة القضية وجميع وظروفها وملابساتها.

وأحدثت الواقعة التي قام فيها شباب باغتصاب فتاة وتصوير الواقعة دويًا كبيرًا وسخطًا بالإمارات ودول الخليج.

وأمر النائب العام بفتح تحقيق موسع بالحادثة وأعلن في وقت سابق أن مكتب التحقيقات حدد المتهمين وقام بضبطهم وإحضارهم وإجراء التحقيقات معهم.
 

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