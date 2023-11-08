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قرار بوقف بيع السجائر لهذا السبب

elbashayer-2022-09-24_884672
سجائر
الأربعاء، 08-11-2023 12:24 م

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إن الشركة أوقفت بيع السجائر يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أول أمس، الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدودا جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميا.

 

وأضاف أمان: أوقفنا البيع اليوم، ومجلس إدارة الشركة سيعتمد الأسعار الجديدة في اجتماع طارئ اليوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني": سنعلن الأسعار الجديدة مساء اليوم، وستكون هي الأكبر من حيث عدد المنتجات التي يشملها زيادة الضرائب وفقا لما تم إقراره بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

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