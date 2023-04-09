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قرار بمنع سلمى الشيمي من السفر خارج مصر

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سلمى الشيمي
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Teads
الأحد، 09-04-2023 12:19 م
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بوضع الموديل سلمي الشيمي على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وتتخذ جهات التحقيق قرار المنع بالسفر احترازيًا :

حيث إن القانون عرف قرار المنع من السفر بأنه إجراء احترازي مشروع من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، التى كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر، ويشمل أيضًا المدرجين على قوائم الوصول فى المطارات المصرية، والتى تلجأ إليها عدد من الجهات الرسمية، لتحقيق العدالة وتطبيق القانون.

كانت الإدارة العامة لـ حماية الآداب رصدت إنشاء إحدى الفتيات حساباً الكترونياً باسم «سلمى الشيمي- Salma Elshlmy» على تطبيقيات «إنستجرام- تيك توك – يوتيوب» عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

 

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