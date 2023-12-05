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قرار برفع أسعار جميع منتجات المراعي

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المراعي
الثلاثاء، 05-12-2023 03:23 م


قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة المراعي، العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات، قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 1 ديسمبر الجاري.

وأوضح المنوفي، أن الشركة رفعت منتجاتها سواء من الألبان أو العصائر بقيمة تتراوح بين جنيه و4 جنيهات، باختلاف الأصناف والأنواع.

وأضاف أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن اللتر كامل الدسم إلى 45 جنيها للمستهلك مقابل 41 جنيها قبل الزيادة.

 

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 11 جنيها للمستهلك، مقابل 10 جنيهات قبل الزيادة.

 

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر عصير المراعي نكهات 235 ملي إلى 9 جنيهات للمستهلك، مقابل 8 جنيهات.

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