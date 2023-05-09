قرار بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت وتسليم رفاته لأسرته

الثلاثاء، 09-05-2023
11:57 ص
كشفت هناء حفيدة الشيخ محمد رفعت
سبب إزالة مقبرة الشيخ محمد
رفعت بعد تلقيهم إخطارا من محافظة القاهرة
بشأن إزالة المقبرة.
وأرسلت محافظة القاهرة
خطابا لأسرة الشيخ محمد رفعت
يتضمن
إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت
لوقوعها في مسار أحد المشروعات القومية بشأن إزالة مقبرة
الشيخ محمد رفعت
.
وقالت حفيدة الشيخ محمد رفعت
، إن سبب إزالة المقبرة يأتي
لتنفيذ محور صلاح سالم
بمحافظة القاهرة
في مقابر السيدة نفيسة.
وأوضحت حفيدة الشيخ محمد رفعت
: كان في مقابر تم إزالتها من
قبل ولم يتم إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت
واعتقدت إنهم استثنوا المقبرة من الإزالة،
معقبة: "ده تاريخ.. ده تاريخنا".
وتابعت: "فوجئنا اليوم بوصول خطاب الإزالة من قبل المحافظة،
وهذا أمر لا يليق بمكانة الشيخ محمد رفعت
".