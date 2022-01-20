قرار النائب العام في قضية بسنت خالد يكشف مفاجأة صادمة عن أحد المتهمين

الخميس، 20-01-2022
04:01 م
كشفت التحقيقات معلومات جديدة عن هوية أحد المتورطين الخمسة في قضية انتحار
بسنت خالد
، ألا وهو نجل عمها، وذلك بعد قرار النائب العام
بإحالة 5 متهمين للجنايات.
وقالت والدة بسنت، إن ابن عمها لم يحترم صلة القرابة والدم، ولم يتقدم
الصفوف للدفاع عن ابنة عمه ضد من خاضوا في عرضها وشرفها، وابتزوها بصور مفبركة، بل
استغل الموقف وحاول مساومتها لإجبارها على الخضوع لنزواته.
وأشارت إلى أنه أرسل لابنتها رسالة على هاتفها قال فيها “أنا أولى من
الغريب”، مبينة أنها تقصد عائلة زوجها تضغط من أجل التصالح مع ابن عمها وتبرئته
وإبعاده من الواقعة.
ونفت قبولها الصلح أو استعدادها للتفريط في حق ابنتها، لافتة إلى أنها
حاولت تهدئة ابنتها بسبب الصور المفبركة لكنها فشلت ولم تستطع نظرا لإعاقة حركتها
بسبب إصابتها بجلطة منعها من الانتحار بتناول حبة الغلال.
وتابعت أنها استغاثت بشقيقتها من أجل إنقاذ ابنتها ومرافقتها في المستشفى،
لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.