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قرارات هامة بشأن التعليم عن بعد في حال توقف الدراسة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
 
السبت، 17-10-2020 06:02 م المصريون
قررت وزارة التربية والتعليم العديد من القرارات الهامة مع بداية العام الدراسي اليوم في العديد من المدارس.
حيث أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم،  أنه في حالة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وتقرر وقف الدراسة لأن الوزارة والدولة حريصين للغاية على صحة أولادهم، فهناك خطة كبيرة للتعليم عن بعد تطبق فى المدارس من خلال المنصات الإلكترونية، وكل طالب لديه المصادر الملائمة له حسب السنة الدراسية التي يدرس بها.
ومن جانبه أشار إلي أن أول يوم دراسة اليوم كان بداية مبشرة حيث حرصت كل المدراس على تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية مثل التباعد بين الطلاب وقياس حرارة الطفل من وقت لآخر.
وأعلن إن هناك أنشطة تتم لرفع اللياقة البدنية عند الطلاب والتي من شأنها تزيد من مناعتهم، كما أن هناك التزام من الطلاب بالزى المدرسى، موضحا أن المناهج سيتم بثها عبر القنوات التعليمية وشرح المناهج بالكامل، كما أن هناك زائرة صحية متواجدة فى المدارس، كما وجه نائب الوزير نصائح لأولياء الأمور قائلا "مفيش داعي للوقوف امام أبواب مفيش داعي تعطلوا مصالحكم، مشددا على ضرورة الاهتمام بتوفير معقمات للطلاب، وتوفير صابون داخل حمامات المدرسة".
 

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