قرارات عاجلة في السعودية بشأن علم البلاد

الإثنين، 21-09-2020
07:20 م
الطيب حسين
أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية
، قرارات عاجلة اليوم الاثنين بشأن علم البلاد.
وأعلنت أنها ستعاقب أي شخص أسقط أو أهان العلم الوطني للمملكة أو أي شعار آخر لها، بالحبس أو الغرامة، أو بالعقوبتين معًا، بحسب ما أوردالحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر».
وكتب الحساب «يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة».
وأضاف: «كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية
أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».