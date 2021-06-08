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قرارات سعودية عاجلة بشأن الوافدين

أرشيفية
أرشيفية
Native
الثلاثاء، 08-06-2021 07:01 م المصريون
بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الثلاثاء، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 يوليو المقبل.

وقالت "صحيفة عاجل" السعودية، إنه "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م".

وأشارت إلى أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية "كوفيد - 19"، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، على أن يكون تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي "كورونا"، ليكون إلى نهاية يوليو المقبل.

وأضافت أنه سيتم أيضا "تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها، ليكون أيضا إلى نهاية يوليو المقبل، كما يقتصر التمديد على الدول الـ20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة في الثاني من فبراير الماضي.
 

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