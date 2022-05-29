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قتل شخصين ويواجه الإعدام.. تفاعل واسع مع وزيرة الهجرة بعد القبض على نجلها بأمريكا

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الأحد، 29-05-2022 09:20 ص


تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة البيان الذي أصدرته وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، حيث اتهم بقتل شخصين ويواجه عقوبة الإعدام.
وكتبت الوزيرة في صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، السبت: "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

وأضافت: "قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام".

وقالت مكرم: "كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم"، داعية "وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعا مع الوزيرة، حيث تشامن معها العديد من المغردين داعين لها بالصبر وأن يرد إليها ابنها من هذه المحنة الشديدة.
 

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