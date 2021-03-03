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قُتل ذبحًا وليس حادث.. مها أبوعوف تفجر مفاجأة صادمة عن وفاة عمر خورشيد

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مها وعمر حورشيد
 
الأربعاء، 03-03-2021 10:51 ص

بعد سنوات من الوفاة، فجّرت الفنانة الشهيرة مها أبو عوف، مفاجأة صادمة عن ملابسات وفاة زوجها الفنان والموسيقي الراحل عمر خورشيد، مؤكدة أنه تم قتله بذبح رقبته والذي بلغ طوله 30 سم.
وقالت إن وفاةه شكلت صدمة كبيرة، وحاول شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف إلهاءها وسافر معها خارج البلد بعد الحادث الشهير، الذي شكل صدمة للجميع.
وأشارت مها في مقابلة مع الإعلامية المصرية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، عبر قناة "dmc" المصرية، الى أن عمر قُتل ولم يكن الحادث المتسبب في وفاةه عادياً، وأكدت أن دليلها هو وجود قطع طوله 30 سم في رقبته، وأن هذا القطع لم يكن بسبب زجاج السيارة، بحسب وصفها.
وقالت: "لا صحة لدخولي في صراع من أجل الحصول على 20 مليون جنيه من ميراث خورشيد، ولكنني وجدت نفسي بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلام الوراثة باعتباري الزوجة الأخيرة له".
كما كشفت مها أن عمر كان ينوي الإنفصال عنها، قبل أن يغيبه الموت، لكن الطلاق لم يقع قبل الحادث.
 

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