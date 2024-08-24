قتل جاره بسبب نشع مياه في بورسعيد

السبت، 24-08-2024
03:49 م
نسمه عبد الوهاب
استأجر"محمد" صاحب الـ 29 عاما شقة منذ قرابة 3 أشهر بمنطقة أبو القمصان في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، ليقوم بتجهيزها للزواج بها.
ظل الشاب يعمل ورديتين بأحد مصانع المنطقة الحرة للاستثمار لتجهيز الشقة التي لم يكن يعلم أنها ستكون سببا في دخوله قبره بدلا من عش الزوجية، حيث قتل
ه جاره على سلم العمارة لخلاف بينهما بسبب تسريب مياه من شقته في الدور الخامس على جاره في الدور الرابع.
استقبل مستشفى الزهور التابع لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئة التأمين الصحي الشامل جثة الشاب: محمد أبو المعاطى 29 عاما، إثر طعنة نافذة في الرقبة، ووضعت الجثة في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن وباشرت التحقيقات في الواقعة، في الوقت الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جاره المتهم.
وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن المجني عليه استأجر الشقة في الدور الخامس منذ 3 أشهر، واكتشف أن مواسير الصرف بتلك الشقة تالفة منذ فترة طويلة، فتضرر جاره في الدور الرابع منها وصعد إليه وطالبه بإصلاح المواسير التى تسببت في تسرب مياه إلى شقته، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق في هذا الشأن، فنزل جاره وأغلق محبس المياه على الشاب المجني عليه.
كما تبين أن المجني عليه نزل إلى جاره المتهم وطرق الباب وعنفه قائلا: "مش من حقك تقفل محبس الميه عليا"، وحدثت بينهما مشادة كلامية بينهما تطورت سريعا ليسحب خلالها المتهم صاحب الشقة سكين من مطبخه، ويطعن جاره الشاب في رقبته، ما أدى إلى وفاته في الحال.