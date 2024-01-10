قتلهما بطريقة بشعة.. رجل يجبر زوجته وابنته على تناول السم في الأقصر

الأربعاء، 10-01-2024
11:04 ص
جريمة قتل
بشعة شهدتها محافظة الأقصر
، عندما أقدم زوج على التخلص من زوجته وابنته الشابة بضربهما ثم إجبارهما على تناول السم.
الواقعة المؤلمة التي شهدتها قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر
، وأدت إلى مصرع سيدة أربعينية ومراهقة عمرها 17 عاما، حدثت بسبب خلافات أسرية بين الأطراف.
وتلقى اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر
إخطاراً بوصول "و. ر" (ربة منزل - 40 عاماً)، وابنتها "ي. س" (17 عامًا)، مقيمتين بقرية الدير بإسنا، إلى مستشفى طيبة التخصصي جثتين هامدتين إثر تناولهما مادة سامة.
وتبين بالتحريات وسماع أقوال الزوج "س . أ" (55 عاماً)، أنه أجبرهما على تناول طعام به سم "مبيد حشري" حتى لقيتا مصرعهما.
ومثّل المتهم جريمته، إذ تبين أنه قام أولا بضربهما بخرطوم وحبسهما في إحدى حجرات المنزل، ثم وضع لهما مبيدا حشريا ساما فى مياه وأجبرهما على تناوله، وانهار وقت تمثيل الجريمة، مؤكدا أنه لم يكن فى وعيه ولم يقصد ارتكاب الجريمة.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثتين.