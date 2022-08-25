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قتلها وحملها على كتفه في الشارع أمام الجميع.. بيان من الداخلية يوضح

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الواقعة
Native
Teads
الخميس، 25-08-2022 09:36 ص


كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو متداول عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقتل أحد الأشخاص زوجته وحملها على كتفه والسير بها في أحد المناطق السكنية.
تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وبسؤاله أقر بأن الواقعة قديمة حدثت منذ 3 أشهر، وأن السيدة المشار إليها زوجته، حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعي، فحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما.

وباستدعاء زوجته، أيدت ما سبق، ولم تتهمه، مشيرةً إلى أن الأمر لم تتجاوز الخلافات الزوجية.
 

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