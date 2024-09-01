قتلت أم انتحرت؟.. إيناس الدغيدي ترد على طريقة وفاة سعاد حسني

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي الجدل من جديد حول نهاية الفنانة الراحلة سعاد حسني وأجابت على السؤال الذي ظل يشغل الرأي العام لسنوات.



وحلت إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج "القرار" المعروض على قناة "الغد"، وتطرقت خلال حديثها عن العديد من الموضوعات منها حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بمرض الزهايمر، وعلاقتها بنجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن السؤال المثير للجدل حول ما إذا كانت سعاد حسني انتحرت أم قتلت قالت: "سعاد حسني انتحرت، أنا أعرف سعاد حسني كويس جدًا وأنا ضد مقولة تقتل لأن سعاد حسني لا يمكن حد يقدر يقتلها لأن هي كانت شخصية جميلة من جوه، وتبقي متغاظة منها وهتتجنني لأنها تأخرت وتيجي كأنها معملتش حاجة، سعاد حسني من كتر الضغط في الفن كانت بتاخد مهدئات من وهي عندها 44 سنة، ومتذكرة كويس أوي فيلم حب في الزنزانة أنا كنت مساعد مخرج فيه وكانت سعاد على طول بتاخد مهدئات عشان مش عاوزة تسمع اللي بيحصل ولا المشاكل، وحتى لما بيكون في كارثة بينها وبين مخرج تدخل تاخد حباية، وبقولها لكل الناس المهدئات دي في الاخر بتوديكي للانتحار".

وأضافت: "سعاد حسني انتحرت لأن العمر ده كله كانت بتاخد مهدئات، وهي نجمة كبيرة وليها جمهورها، لما شافت نفسها أنها مابقتش نجمة وأن شكلها اتغير والمرض عمل فيها كده عشان كده انتحرت، لكن قصة قتل سعاد حسني أنا ضدها على طول الخط، واحنا كنا دايمًا بنقول في اتنين هينتحروا في السينما سعاد حسني وأحمد زكي ليه لأن هما فنانين أوي ومابيخططوش لأي حاجة في الدنيا ومزاجيين جدًا، وأحمد زكي الوقت مأسعفوش ومرض ومات، لكن سعاد حسني النبوءة تحققت".

يذكر أن آخر مشاركات المخرجة إيناس الدغيدي كانت بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.