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قبل ولا بعد؟».. مي نور الشريف تفاجئ الجميع بشكلها بعد التخسيس (صور)

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مي نور الشريف
Native
Teads
الثلاثاء، 29-11-2022 09:01 ص
تصدرت الفنانة مي نور الشريف مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها بشكل مختلف عقب خضوعها لريجيم صحي، حيث ظهرت وهي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.

وتعد مي نور الشريف ، من الفنانات اللواتي لا يظهرن بشكل كبير، ولكن عند ظهورها تحرص على الظهور بشكل مميز ولافت.

كما تميل مي نور الشريف، إلى عدم وضع المكياج بشكل كبير، وتفضل الظهور بشكلها وملامحها الطبيعية .

كما تفضل مي نور الشريف، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس




 

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