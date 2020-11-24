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قبل النهائي.. تركي آل الشيخ يغازل «الخطيب» ويوجه رسالة مفاجئة

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الخطيب وآل الشيخ
 
الثلاثاء، 24-11-2020 11:54 ص المصريون

غازل المستشار تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه السعودية، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل أيام قليلة من القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا المقرر لها الجمعة القادمة.
ووجه "آل الشيخ" رسالة إلى عشاق الناديين قبل المباراة المرتقبة، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي".
وأضاف: "سعيد جدا أن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا، أتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في أفريقيا يشيل الكأس، ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية".
وتابع: "أهم حاجة الكأس يبقى مصري.. وأبارك لمعالي أخي أشرف صبحي، وزير الرياضة، النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة فخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.. بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله".
وفى هذا السياق، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا سريا بعدم الإعلان رسميا عن هوية حكم مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وجاء قرار الكاف بفرض حالة كبيرة من السرية على اسم حكم المباراة ورفض الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك قبل المباراة بساعات قليلة تصل إلى 24 ساعة فقط، بسبب خضوع الطاقم التحكيمى بالكامل إلى مسحة كورونا قبل إدارة المباراة.
 

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