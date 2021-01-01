قبل القمة الخليجية.. رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

الجمعة، 01-01-2021
08:32 م
المصريون
بعث أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز.
وتأتي هذه الرسالة قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية
التي تستضيفها السعودية الثلاثاء المقبل.
وتسلم رسالة أمير الكويت
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم الجمعة مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.