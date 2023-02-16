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قبلات وأحضان.. سعودية توثق سفرها إلى الهند للزواج من "حب حياتها" وتثير الغضب

اتا
الفتاة السعودية
Native
Teads
الخميس، 16-02-2023 09:22 ص

نشرت مواطنة سعودية تدعى أثير العمرية، مقطع فيديو، وثق رحلة سفرها من السعودية إلى الهند للقاء شاب هندي.

 

وأرفقت الفتاة الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تويتر بتعليق: "رحلتي من السعودية للهند، للقاء حب حياتي".

 

وأظهر الفيديو وصول الفتاة إلى المطار ونقل حقائبها وأغراضها إلى الطائرة.

 

كما أبانت اللقطة التالية من الفيديو وصول الفتاة إلى الهند، لمقابلة الشاب الهندي وتبادلهما الأحضان والقبلات، وهو ما أثار موجة غضب ضدها وهجوم كبير عليها نظرًا لأن ما قامت به يتنافى مع العادات السعودية المحافظة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا









 

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