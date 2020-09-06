قبضة اليد علامة على الإصابة بمرض السكري

الأحد، 06-09-2020
09:06 م
فتحي مجدي
توصلت دراسة إلى أن اليد الضعيفة أثناء المصافحة يمكن أن تكون تحذيرًا من الإصابة بمرض السكري
في وقت لاحق.
جاء ذلك بعد أن اختبر علماء من بريستول وفنلندا 776 شخصًا على مدار 20 عامًا. ووجدوا أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري قد انخفض بفضل قبضة اليد
القوية.
وطُلب من المرضى الضغط على مقابض مقياس القوة بيدهم المهيمنة بأقصى جهد متساوي القياس. كان عليهم الحفاظ على هذا لمدة خمس ثوان.
قال المؤلف الرئيسي الدكتور سيتور كونوتسور: "تقييم قبضة اليد
بسيط وغير مكلف ولا يتطلب خبرة وموارد ماهرة للغاية. يمكن استخدامه في التحديد المبكر للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ومرض السكري هو تاسع سبب رئيسي للوفاة في العالم. وتم ربط انخفاض القوة العضلية بالموت المبكر وأمراض القلب والأوعية الدموية والإعاقة.
ما هو مرض السكري من النوع الثاني؟
السكري من النوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعًا، يتطور عندما لا تتمكن الخلايا المنتجة للأنسولين في الجسم من إنتاج كمية كافية من الأنسولين. يمكن أيضًا أن تحدث عندما لا يعمل الأنسولين المنتج بشكل صحيح.
عادةً ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني للأشخاص من سن 40 عامًا، ولكن هناك بعض الاستثناءات، يمكن أن يظهر المرض في الأشخاص من جنوب آسيا في وقت مبكر يصل إلى 25 عامًا.
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري
من النوع 2 يرجع إلى وباء السمنة - وهو سبب رئيسي لمرض السكري من النوع الثاني.
يمكن علاج مرض السكري من النوع الثاني بالعقاقير، ويمكن للعديد من الأشخاص عكس حالتهم باتباع أسلوب حياة صحي - نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.