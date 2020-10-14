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تطور جديد في قضية فتاة المعادي

قاتل فتاة المعادي في قبضة الأمن

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قاتل فتاة المعادي في قبضة الأمن
 
الأربعاء، 14-10-2020 08:42 م الطيب حسين
نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، في إلقاء القبض على سائق السيارة المُستخدمة في حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي".


وكان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من أهالي شارع 9 بالمعادي بالعثور على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشف تفريغ الكاميرات أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون في سيارة بمضايقتها ومحاولة سرقة حقيبة يدها فتمسكت بها، فاستمروا في سحلها قرابة 3 أمتار حتى سقطت على الأرض وفروا هاربين.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لتحديد السيارة المستخدمة في الحادث وضبط مستقليها مرتكبي الحادث.

 

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