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قاتل طالبة المنصورة: مضوني على شيكات أمانة

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الجمعة، 24-06-2022 01:00 ص

اعترف  محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله – المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف، في التحقيقات تفصيلياً بارتكابه للواقعة بأن بيت النية على إزهاق روح المجنى عليها.
 وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي لها، وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر أمام جامعة المنصورة حتى باغتها وطعنها عدة طعنات وأتبع ذلك بنحرها قاصداً إزهاق روحها.
 وأضاف بتعرضه الدائم لها وارسال مراسلات إلى ذويها، والتي تضمنت المحادثات المجراة فيما بينهما، فتم عقد جلسة عرفية في هذا الصدد، و تم محو كافة الرسائل بها ، وحرر إيصال أمانة ضمانا لعدم تعرضه لها، وأردف بسبق تهديده كتابة للمجني عليها والمحرر بشأنها المحضر الرقيم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة، واعترف المتهم أمام قاضي المعارضات ارتكابه للواقعة.
فيما قال المستشار خالد عبد الرحمن، دفاع أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف، إنه سوف يطلب من هيئة المحكمة يوم الجلسة المحدد لها يوم الأحد 26 يونيو، إضافة المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بالترصد، بسبب إحالة النيابة للقضية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقط بالمادتين 230 و231، ولم تذكر الترصد.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحفية، أن المتهم قال في اعترافاته إنه كان ينتظرها في موقف المحلة وركب نفس الأتوبيس الذى استقلته المجني عليها دون أن تراه، ونزل أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة وقام بالنزول خلفها والتعدي عليها بطعنها بالسكينة وقتلها، ومعني ذلك وجود حالة الترصد بالمجني عليها، وكان لا بد من النيابة إضافة الترصد الذي تعتبر عقوبته الإعدام حتما.

وأوضح دفاع الأسرة، إنه هناك محامي سوف يحضر مع المتهم يوم الجلسة للدفاع عنه، وسوف يطلب من هيئة المحكمة إحالته للطب النفسي، وإنه سوف يقوم بالرد علي طلبات دفاعه وفقا لأوراق القضية وتسديد كل الطرق التي تمنع معاقبة المتهم بأشد عقوبة.
 

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