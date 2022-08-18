قاتل سلمى «فتاة الشرقية» يكشف سبب إصراره على قتلها وما حدث بينهما

الخميس، 18-08-2022
09:24 ص
كشفت التحقيقات
في قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت "فتاة الزقازيق" ، التي قتلت
على يد زميلها إسلام
محمد، عن تفاصيل ما أدلى به المتهم من اعترافات.
وقال المتهم :
بدأت أهدد سلمى أني هقتلها إذا ابتعدت عني وكانت بتخاف وترجع كويسة لكن في يوم
هددتني إنها هتبلغ الكمين الموجود بالقرب من الجامعة.
وتابع، بعد آخر
يوم في الامتحانات حصلت واقعة قتل نيرة أشرف
فتاة المنصورة واتصلت بها وقلت لها
شوفتي واقعة القتل في المنصورة فقالت لي متفتكرش إن الموضوع ده هيخوفني ومش هتقدر
تعمل معايا حاجة".
وأردف : كنت
ناوي أقتلها في الجامعة لكن مقدرتش أنفذ الفكرة واتصلت بوالدى وقلت له يأتي إلى
الجامعة لأن بهجت والد سلمى موجود في الجامعة، وفعلا حضر والدي ووالدتي وطلبنا من
والدها أن أتزوجها ولكن رفض وهذا ما أدى لاستفزازي وقررت قتلها.
وكانت الأجهزة
الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما قتل زميلته ب 17 طعنة لرفضها الزواج منه. وتم
إحالته إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.