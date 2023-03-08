الأربعاء 08 مارس 2023
توقيت مصر 19:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قائمة منقولات عروس بالإسكندرية تثير الجدل: "اتق الله"

"صورتها بالملابس الداخلية في العيادة".. نجلاء تستدرج زنوبة في شقتها لتقدمها لزوجها

صورة أحمد السقا في "الكبير أوي" تثير قلق الجمهور بشأن صحته.. ويعلق

وزارة الزراعة: اللحوم البرازيلية.. آمنة

إيقاف اللاعب أحمد الصالح مدى الحياة بعد اعتدائه على حكم المباراة

منى فاروق من أمام الكعبة: "الحمد لله"

مصاب بـ3 رصاصات.. حالة الطفل الوحيد الناجي من مذبحة الإسكندرية

أول تعليق سعودي رسمي على تزايد الخلافات مع الإمارات

أنوش: قناة الطبخ مجبتش فلوس قولت أبيّن جسمي

قرار رسمي بتعديل قيمة استخراج جواز السفر

ADS
 

قائمة منقولات عروس بالإسكندرية تثير الجدل: "اتق الله"

ت
العروسان
Native
Teads
الأربعاء، 08-03-2023 02:00 م

 

أثارت قائمة منقولات زوجية جديدة في الإسكندرية جدلا واسعا، بعد أن قرر الأب عدم كتابة أي شئ وطالب العريس بأن يتق الله في ابنته.

 

وكتب والد العروس في قائمة المنقولات : ""من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا".. وطلب من العريس الإمضاء عليها بدلا من "القائمة" التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية.

وقال العريس أنه كان ذاهباً لأهل العروس قبيل عقد القران بأيام قليلة للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، إلا أنه فوجئ بما هو مدون بـ"القائمة".

وأشار إلى أن موقف والد العروس، سيظل ديناً في عنقه، وسيرعى زوجته بما يرضي الله.

وأثارت قائمة الزواج جدلا واسعا ، والبعض اعتبرها انتقاصا من حق العروس، ولا يحق للأب أن يفعل ذلك، بينما اعتبرها آخرون نوعا من التيسير وظن الخير.


 

إقرأ ايضا

127-002123-stop-nurses-dance-video-morocco_700x400

"صورتها بالملابس الداخلية في العيادة".. نجلاء تستدرج زنوبة في شقتها لتقدمها لزوجها

6408410c4236047f5d552722

صورة أحمد السقا في "الكبير أوي" تثير قلق الجمهور بشأن صحته.. ويعلق

بينها-دولة-عربية-دول-تحظر-استيراد-اللحوم-البرازيلية-scaled

وزارة الزراعة: اللحوم البرازيلية.. آمنة