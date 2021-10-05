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في 7 ساعات.. كم خسرت فيسبوك من تعطل تطبيقاتها؟

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الثلاثاء، 05-10-2021 12:15 م
انشغل العالم أمس بحالة الشلل التي أصابت مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أدت لفقد الخدمة في فيسبوك الذي يسيطر على واتساب وانستجرام، لكن ما يثير الفضول هو الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الشركة في 7 ساعات هي مدة استمرار الأزمة.
وواجهة فيسبوك انتقادات كبيرة وهو ما ظهر في فقدانها الكثير من قيمتها السوقية، إذ انخفضت القيمة السوقية لهذه الشركات بمليارات الدولارات بعد العطل الذي أصابها.
ووفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ" فقد كانت شركة "فيسبوك" أكبر الخاسرين، حيث أنهى السهم تعاملات أمس على تراجع بنسبة 4.89% عند 323.23 دولار، وسجل السهم  أكبر انخفاض في ما يقرب من عام.
وجاء التراجع بعد عطل مفاجئ طال خدمات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام"، إذ لم يتمكن أكثر من مليار مستخدم في العالم من الوصول إلى حساباتهم.
كذلك طالت الخسائر شركات التكنولوجيا والإنترنت الأخرى، وتراجع سهم شركة "ألفابت" (غوغل) بنسبة 2.11%، والعملاق الأمريكي "أبل" بنسبة 2.46% و"أمازون" بنسبة 2.85%، فيما خسرت شركة "مايكروسوفت" 2.1%.
وفي ظل ذلك أغلقت بورصة "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس، إذ تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.14% إلى 14255.49 نقطة.
 

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