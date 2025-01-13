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"في واحدة تعمل كده مع طالقها؟".. طه يطلب تطليق زوجته ويصدم القاضي

الإثنين، 13-01-2025 02:44 م

 

تقدم "طه.و"، 32 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا: "اكتشفت بالصدفة أمرًا غريبًا أثناء فتحي مذكرتها الخاصة.. طلعت وخداني عند في طليقها".

يروي الزوج تفاصيل الدعوى قائلاً: "أن زوجته قامت بكتابة وصية تنص على توريث ممتلكاتها إلى طليقها السابق، وهو الأمر الذي أصابه بصدمة كبيرة وأثار لديه العديد من التساؤلات".

وبعد مواجهتها بما اكتشف، أنكرت "دعاء" الأمر تمامًا، ثم غادرت منزل الزوجية دون تقديم أي مبررات، متجهة إلى منزل أسرتها، وقتها شعرت أنها "مكسوفة" من فتحي مذكرتها.

وأشار "طه" في دعواه إلى أنه فقد الثقة بزوجته بشكل كامل بعد هذا الموقف، مطالبًا بإنهاء العلاقة الزوجية التي باتت مشوبة بالشكوك وانعدام الوضوح، فهي تزوجتني عنادًا في زوجها وتريد الورث حتى تتركه باسمه.

ويشكو الزوج من أن زوجته لم تحاول الاعتذار، بل على العكس، رفضت وتهربت، ولا تريد الطلاق بالود بل ترغب في الاستمرار من أجل إتمام إجراءاتها والورث. فهي تزوجتني لكي تكون قادرة على الإنفاق على طليقها وتأمين مستقبله.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر من زوجتي، وحملت رقم 316 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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