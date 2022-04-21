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في كليات الطب والصيدلية.. مصرع 3 أشقاء أثناء عودتهم من الجامعة

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الخميس، 21-04-2022 01:41 م

ينتظر أهالي محافظة دمياط، وصول جثامين ثلاث أشقاء بكليات الطب والصيدلة من أبناء قريه ام الرزق التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لتشجيع جنازتهم  من مسقط  راسهم حيث لقوا مصرعهم في حادث سير بالإسماعيلية.
كان قد تلقي أهالي دمياط خبر وفاه الثلاث أشقاء مساء امس وسادت حالة من الحزن بعد أن لقوا مصرعهم جراء حادث سيارة ملاكي بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية /العريش وهم :
محمود أحمد عثمان 22 سنة، وآية عثمان 24 سنة والاء عثمان 19 سنة، وتوفوا أثناء عودتهم من جامعة سيناء إلى مسقط رأسهم بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد.
وأصيب شخص آخر يدعى محمود الكحلاوي طالب بجامعة سيناء، وتم نقله إلى مستشفى القنطرة شرق للعلاج.
كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتعرف عل أسبابة وملابساته واستصدار قرار النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى ذويهم والدفن بمقابر الأسرة بقرية ام الرزق.
 

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