في غرفة النوم.. وفاء عامر تكشف رد فعل زوجها على الفيديو المسرب لها مع فنان شهير

الثلاثاء، 11-10-2022
09:02 ص
لا زال المشهد المسرب للفنانة وفاء عامر
مع الفنان محمد رمضان
من مسلسل
"نسر الصعيد" يطاردها بسبب جرئته، وفي أحدث ظهور لها كشفت عن رد فعل
زوجها على المشهد.
وقالت وفاء عامر
، في تصريحات تلفزيونية : زوجي عارف، وواثق هو والجمهور إني
بقدم حاجات لذيذة، والمشهد ماكنش له أي تلاتين لازمة في سياق العمل.
وأضافت وفاء عامر
، أنا مش عارفه مين اللي نزله على السوشيال ميديا، وجوزي كان
عارف انه مش مقصود، وجوزي ماشافش الفيديو أصلا، وهو واثق فيا، وهو منتج كبير وعارف
إن ده تمثيل.
وتابعت وفاء عامر
، أن زوجي عجبه المسلسل كله، ومش هيجي مشهد كده يعني.