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في عيد ميلاد روبي .. هذا عمرها الحقيقي .. وممنوعة من الغناء في هذه الدولة بسبب "العري"

روبي
في عيد ميلاد روبي .. هذا عمرها الحقيقي .. وممنوعة من الغناء في هذه الدولة بسبب "العري"
 
الخميس، 08-10-2020 07:04 ص أحمد عادل شعبان
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة روبي رقم 39 ، حيث لم تخلو مسيرتها من بعض المعلومات المثيرة كالتالي:

- اسمها الحقيقي ليس روبي وإنما "رانيا حسين".

- خريجة كلية الحقوق

- شاركت في فيلم بعنوان "فيلم ثقافي" باسمها الحقيقي رانيا.

- أثارت الجدل بأغانيها المثيرة للجدل .

- قرر نقيب الفنانين السوريين عام 2007 منع روبي من الغناء في بلاده بسبب ما أسماه "الحد من العري والبذاءة".
 

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