في عيد القوات الجوية.. تعليق مثير من علاء مبارك

الأربعاء، 14-10-2020
06:34 م
الطيب حسين
تزامنًا مع الاحتفال بعيد القوات الجوية
الموافق 14 أكتوبر من كل عام، اختار علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك
نشر صورة لوالده عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "نسور مصر".
وفي الصورة ظهر الرئيس السابق مرتديصا الزي العسكري للقوات الجوية وهو يؤدي التحية العسكرية.
ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، فيلمًا وثائقيًّا "نسور السماء" عن بطولات القوات الجوية.
ويتضمن الفيلم أحدث ما وصل إليه سلاح الطيران المصري، وحجم البطولات التي مرت به، وكذلك عمليات التطوير والتحديث المستمر للمعدات والمقاتلين.