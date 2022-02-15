الثلاثاء 15 فبراير 2022
توقيت مصر 15:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإعلان رسميًا عن موعد مباراة مصر والسنغال

بأمر ملكي.. تنفيذ الإعدام قصاصًا في أردني بالسعودية

5 فوائد للجماع خلال الشتاء للرجال والنساء تعرَّف إليها

رمضان 2022.. اعرف خريطة المسلسلات

الملك سلمان يُكرّم 32 مقيمًا بمنحهم ميدالية الاستحقاق.. تعرف على السبب

السعودية تعلن القبض على 5 ضباط ارتكبوا جرائم صادمة

عارضة أزياء شهيرة تحتفل بعيد الحب رفقة رجلين (صورة)

فنانة شهيرة: دعوت على ابنتي بأن تصاب بالسرطان وابني مات وانا غاضبة عليه

بعد زيارة أردوغان لأبوظبي.. حسين الجسمي يهدي تركيا هذه الأغنية

شاهد.. لحظة ابتلاع لاعب مصر المقاصة لسانه ودخوله في غيبوبة

ADS
 

في عيد الحب.. سيدة تُجبر شابًا على الزواج منها في قسم المرج (صور)

435
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 15-02-2022 10:09 ص

سمحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمتهم بعقد قرانه على سيدة بحضور مأذون شرعي داخل قسم شرطة المرج.
كانت قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من سيدة تتهم فيه شابًّا بمخالفة وعده بالزواج منها بعدما أقام معها علاقة، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من صحة البلاغ وتبينت من صحته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووافق على إتمام الزواج منها.
وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله وعقد قرانه على سيدة، على يد موثق شرعي رسمي.
وتم عقد قران الشاب والسيدة بحضور مأذون شرعي ومسؤولي قسم شرطة المرج.



 

إقرأ ايضا

9998682546

5 فوائد للجماع خلال الشتاء للرجال والنساء تعرَّف إليها

640x480

رمضان 2022.. اعرف خريطة المسلسلات

شريفة-ماهر-1639345425-0

فنانة شهيرة: دعوت على ابنتي بأن تصاب بالسرطان وابني مات وانا غاضبة عليه

أخبار متعلقة

image

تعليق ناري من مبروك عطية عن «عيد الحب»

image

علاقة غير شرعية وإجبار على الزواج.. تفاصيل مجزرة الزمالك كاملة

7482027451604060063

خمسيني وابن شقيقه يقتتلان على إقامة علاقة مع سيدة بالعياط

فضيحة-طبيب

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

download

«علاقة غير شرعية مع شقيقته».. خناقة بالأسلحة بين سائق وعامل نظافة