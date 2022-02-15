في عيد الحب.. سيدة تُجبر شابًا على الزواج منها في قسم المرج (صور)

سمحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمتهم بعقد قرانه على سيدة بحضور مأذون شرعي داخل قسم شرطة المرج.كانت قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من سيدة تتهم فيه شابًّا بمخالفة وعده بالزواج منها بعدما أقام معها علاقة، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من صحة البلاغ وتبينت من صحته.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووافق على إتمام الزواج منها.وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله وعقد قرانه على سيدة، على يد موثق شرعي رسمي.وتم عقد قران الشاب والسيدة بحضور مأذون شرعي ومسؤولي قسم شرطة المرج.