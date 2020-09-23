في زمن كورونا.. هذه هي أسعد ولاية في أمريكا خلال عام 2020

الأربعاء، 23-09-2020
09:18 م
فتحي مجدي
في عام تغيّر فيه شكل الحياة في العالم أجمع، صُنفت ولاية هاواي
على أنها أسعد ولاية في الولايات المتحدة في عام 2020، وفقًا لدراسة أجرتها شبكة (WalletHub).
ومن خلال النظر في كل ولاية من الولايات الخمسين التي تحتوي على 32 مقياسًا، أعطيت مرتبة الشرف الأولى للولاية الخمسين في البلاد، تليها يوتا ومينيسوتا ونيوجيرسي وماريلاند وكاليفورنيا ونورث داكوتا وأيوا وأيداهو وكونيتيكت.
قال الدكتور شيه تشين بوين من قسم علم النفس بجامعة كليفلاند ستيت في بيان: "السعادة هي الشعور بالفرح والرضا والعواطف الإيجابية بشكل عام. السعادة هدف عالمي. كلنا نريد أن نكون سعداء ونريد أن تستمر هذه المشاعر".
ولمحاولة قياس السعادة بشكل أفضل، استخدمت "WalletHub" ثلاثة أبعاد على مقياس من 100 نقطة، معادلة "الرفاهية
العاطفية والجسدية" بـ 50 نقطة و "بيئة العمل" و "المجتمع والبيئة" بـ 25 نقطة لكل منهما.
بينما احتلت هاواي المرتبة الأولى بشكل عام، فقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث "الرفاهية
العاطفية والجسدية"، بعد نيوجيرسي ، والثالثة في "المجتمع والبيئة"، بعد يوتا وأيداهو. وفي الوقت نفسه، احتلت المرتبة 16 في "العمل والبيئة"، وتصدرت يوتا وأيداهو أيضًا تلك الفئة، وفق مجلة "بيبول" الأمريكية.
كشفت الدراسة أيضًا عن أعلى التصنيفات في الفئات الفرعية، حيث جاءت مينيسوتا في المقدمة في الحصول على أعلى مستوى من النوم الكافي، ونيوجيرسي الأقل فيما يتعلق باكتئاب البالغين، وداكوتا الشمالية أدنى معدل بطالة على المدى الطويل، ويوتا مع أعلى معدل تطوع، ومين باعتبارها الأكثر أمانًا.
وبينما تقوم شبكة (WalletHub) بإجراء دراسة عن أسعد الدول منذ عام 2014، يلاحظ الموقع المالي الظروف الخاصة للسنة التي تحدث فرقًا.
وكتب آدم ماكان من (WalletHub): "في عام 2020 ، تسبب وباء كوفيد – 2020 في تعطيل الحياة كما نعرفها، مما تسبب في المرض، والحد من التفاعلات الاجتماعية، وفقدان الوظائف على نطاق واسع" . خلال هذه التجارب، التي كان لها تأثير سلبي قوي على الصحة العقلية للأمريكيين ، بحثت WalletHub عن الولايات التي يمكن للناس فيها البقاء إيجابيين على الرغم من الظروف".
وجاءت في أسفل القائمة ميسوري في المركز 40 ، تليها أوريجون ، وألاسكا ، وألاباما ، وميسيسيبي ، وتينيسي ، وكنتاكي ، ولويزيانا ، وأوكلاهوما ، وأركنساس ، ووست فيرجينيا ، التي هبطت في المركز الأخير.
وقبل بدء عمليات الإغلاق في الانتشار في شهر مارس، أصدرت WalletHub أيضًا نتائج دراسة أسعد المدن الأمريكية، والتي استخدمت مقاييس مماثلة. فريمونت ، كاليفورنيا ؛ بلانو ، تكساس ؛ سان خوسيه، كاليفورنيا؛ ايرفين ، كاليفورنيا ؛ وماديسون بولاية ويسكونسن في المراكز الخمسة الأولى. احتلت مدينة بيرل سيتي المرتبة الأولى في هاواي في المرتبة العاشرة ، واحتلت هونولولو المرتبة 56 أيضًا في القائمة.
وهذه ليست دراسة الرضا الأولى التي تتصدرها هاواي. لمدة سبع سنوات، احتلت أيضًا المرتبة الأولى في تصنيفات جالوب الشاملة للرفاهية
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