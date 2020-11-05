الخميس 05 نوفمبر 2020
توقيت مصر 09:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

كورونا يتوحش في دولة عربية

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

الكويت تحيل هؤلاء إلى التقاعد لهذا السبب

أمطار على القاهرة والسواحل غدًا والأرصاد تحذر

مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيحدث؟

تغريدة مثيرة من إمارتي بارز بشأن فوز "بايدن"

وباء في مهرجان الجونة.. فنانات يعلن إصابتهن بـ«كورونا»

إطلاق تحذيرات شديدة في السعودية

ADS
 

في ذكرى ميلاد معالي زايد .. هذا عدد زيجاتها .. وكادت تدخل السجن بسبب مشهد فاضح

معالي زايد
في ذكرى ميلاد معالي زايد .. هذا عدد زيجاتها .. وكادت تدخل السجن بسبب مشهد فاضح
 
الخميس، 05-11-2020 07:20 ص أحمد عادل شعبان
تحل اليوم 5 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد والتي شاركت في العديد من الأعمال الفنية في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

و تزوجت معالي من مهندس في بداية حياتها لكن تم الانفصال بعد 3 سنوات .

ثم تزوجت معالي من طبيب كان قد عالجها من آلام الزائدة الدودية ونشأت بينهما قصة حب ثم انفصلا وبعدها قررت معالي عدم الزواج مرة أخرى.

وقالت إنها ليست فأر تجارب للرجال وقررت أن تكفل طفل لعدم إنجابها .

كادت معالي زايد أن تدخل إلى السجن بسبب مشهد غير لائق أدته في أحد أفلامها وتم رفع قضية على الفنانة الراحلة تتهمها بالتحريض على الفسق لكن في الاستئناف حصلت على البراءة .
 

إقرأ ايضا

فنانة

بعد إخفاء الفنانين لإصابتهم بـ كورونا .. فنانة: بنخبي مرضنا لأننا هنقعد في البيت لو اتكلمنا

.

شاهد .. نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى .. ونجلها يطلب الدعاء

661395_0

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"