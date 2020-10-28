الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 09:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزير التعليم يحسم الجدل حول إلغاء الدراسة هذا العام

ليفربول يفوز على ميتييلاند بثنائية نظيفة بدوري الأبطال

رد فعل صادم من تامر امين عن الرسوم المسيئة للرسول

نشوى مصطفى تكشف عن اصابتها بهذا المرض

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج زملكاوي.. ومرتضى منصور يعلق

وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل عودة مفاوضات سد النهضة

تعليق ناري لوزير التعليم على أزمة تأخر سداد المصروفات بالمدارس الخاصة

وزيرة التضامن: قريبًا تقديم خدمات التأمينات بشكل رقمي

خبير مياه: تصريحات «ترامب» حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

ADS
 

في ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار .. هذا هو سر تطليقه لفاتن حمامة .. وعلاقة عمر الشريف بالأمر

عز الدين ذو الفقار
في ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار .. هذا هو سر تطليقه لفاتن حمامة .. وعلاقة عمر الشريف بالأمر
 
الأربعاء، 28-10-2020 08:24 ص أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار الذي قدم للسينما العديد من الأعمال الفنية وكان الزوج الأول للفنانة فاتن حمامة.

وفي حوار سابق كشفت الفنانة فاتن حمامة أسباب انفصالها عن عز الدين ذو الفقار ترجع إلى فارق السن بينهما الذي وصل إل 15 سنة .

وأضافت: زواجنا لم يكن ناجحا وعلاقتنا كانت تشبه علاقة التلميذ بأستاذه.

وتابعت: لم يكن لعمر الشريف علاقة بالأمر .. كنت أشعر بالملل بسبب غياب عز الدين ذو الفقار لفترات طويلة في تصوير وإخراج أفلامه وسألت نفسي ما إذا كنت سعيدة أم لا .. وعندما وصلت للإجابة تم الطلاق.
 

إقرأ ايضا

الراحل

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 70 سنة .. و صلاة الجنازة عصر اليوم

فريق الأهلي

لاعب طلائع الجيش يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

فنانة

اغتصاب فنانة شهيرة تحت تهديد السلاح .. والشرطة تتوصل للجاني

أخبار متعلقة

عمر الشريف

فنانة مشهورة تفجر مفاجأة حول علاقتها السرية بعمر الشريف

فنانة

بعد ظهورها بالمايوه .. فنانة شهيرة: العاهرات بيلبسوا عبايات في الشارع والناس بتحترمهم