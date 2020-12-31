في ذكراها .. تعرف على المرض الذي أودى بحياة أشهر فنانة في مصر

في ذكراها .. تعرف على المرض الذي أودى بحياة أشهر فنانة في مصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة أم كلثوم التي تربعت على عرش الغناء العربي حتى وفاتها.



لا يعرف كثيرون أن أم كلثوم اعتزلت ذات مرة في أوج شهرتها عام 1952 وذلك بعد إلغاء انتخابات نقيب الموسقيين وتنصيب الفنان محمد عبد الوهاب نقيبا بدلا منها بالتعيين ، وحين ذلك زارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر - قبل أن يتولى الرئاسة - والمشير عبد الحكيم عامر وصلاح سالم لإقناعها بالعدول عن القرار واستجابت لهم.



تزوجت أم كلثوم من الدكتور حسن الحفناوي عام 1954 واستمرت هذه الزيجة حتى وفاتها.



أصيبت أم كلثوم عام 1971 بالتهاب في الكلى وبدأت حالتها الصحية تسوء وتوقفت عن تقديم الحفلات عام 1972 ، وفي نهايات يناير من العام 1975 كادت أم كلثوم أن تفقد حياتها لكن في يوم الاثنين 3 فبراير أعلن وفاة المطربة أم كلثوم بشكل رسمي بسبب قصور في عضلة القلب عن عمر يناهز 76 سنة.

