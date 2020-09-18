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في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

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في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود
في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود
الجمعة، 18-09-2020 02:59 م عبد القادر وحيد
انتشرت صورة نادرة تداولها رواد موقع الصور والفيديوهات المتبادلة على " إنستغرام"، للنجمة الراحلة يتم نشرها للمرة الأولى، خلال حفل زفاف النجمة يسرا، حيث ظهرت فيها شادية وهي تقوم بإهدائها باقة من الزهور.
يذكر أن عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، دائما ما يكشفون عن الصور النادرة التي لم تنشر قبل للراحلة من خلال حساب باسم شادية.
 وكان من ضمن هذه الصور، صورة التقطت بعد اعتزالها للفن، حيث ظهرت مرتدية الحجاب التقطت في إحدى المناسبات الاجتماعية، وصورة أخرى لها بعد ولادتها بأشهر قليلة وقبل أن تكمل عامها الأول، عام 1931.
كما نشروا صورة جمعتها مع الفنان الكبير محمود ياسين، قبل46 عاما، من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعي "سنة أولى حب" الذي أذيع في موسم دراما رمضان الإذاعي عام 1974 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.
 

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