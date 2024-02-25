في حانة.. صحيفة بريطانية تنشر صور مثيرة لـ صلاح

الأحد، 25-02-2024
02:56 م
نسمه عبد الوهاب
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية ، صورا للنجم المصري محمد صلاح
، لاعب ليفربول
الإنجليزي، وهو بجوار حانة في مدينة مانشستر.
وتساءلت الصحيفة إن كان صلاح ينتظر دخول عالم السينما والتلفزيون بعد النجاح الذي حققه في مسيرته الكروية.
وأضافت الصحيفة أن صلاح كان يصور مشهدًا ظهر فيه وهو يخرج من سيارة أجرة قبل أن يحييه حارسان أمنيان، ثم تجاوز الحراس الضخام وتوجه إلى إحدى الحانات المعروفة في مانشستر.
إعلان في رمضان
وقالت يبدو أن صلاح يصور إعلانا جديدا لشهر رمضان
المقبل، وهي عادة التزم بها خلال السنوات الأخيرة مع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.
يذكر أن صلاح لديه تجربة سابقة في التمثيل، حيث أظهر مهاراته في عدد من الإعلانات التجارية للشركات المتعاقد معها رفقة نجوم آخرين أبرزهم زميله السابق في ليفربول
ديان لوفرين